2020/12/22 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

صرح كبير الأطباء النفسيين المتخصصين في علم المخدرات بوزارة الصحة الروسية، يفغيني بريون، اليوم الثلاثاء، أن تعاطي الكحول والمخدرات والتبغ يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا ويؤدي إلى تفاقم مسار المرض.

وقال “بريون” خلال مؤتمر صحفي: “أستطيع أن أقول على وجه اليقين أن تعاطي الكحول والمخدرات والمنتجات المحتوية على النيكوتين يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى فيروس كورونا ويزيد من تفاقم مسار المرض.”

وأوضح أن المرضى الذين يعانون من إدمان الكحول هم الأكثر تأزماً في تحمل الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 28776 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 7237 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2906503 إصابة.



كما أشار المقر إلى تسجيل 561 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 51912 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن جهتها أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روس بوتريب نادزور”، يوم أمس الإثنين، أنه تم إجراء أكثر من 86.3 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا، بينها 437 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة السابقة.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاطي الكحول والتبغ يزيد من خطر الإصابة بفيروس “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاطي الكحول والتبغ يزيد من خطر الإصابة بفيروس “كوفيد-19”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).