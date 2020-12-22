اتحاد اليد يعلق على تسريب وثائق بشأن تجهيز المنتخبات الوطنية

2020/12/22 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

رد الاتحاد العراقي بكرة اليد، على تسريب الوثائق التي تخص تجهيز المنتخبات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد سلام عواد لوكالة /المعلومة/ ان “المستند الذي انتشر عبر مواقع التواصل بشأن التجهيزات الخاصة بالمنتخبات الوطنية (الناشئين والشباب والمتقدمين) انتشر في فترة الاستحقاقات الآسيوية”.

واوضح ان “ما نشر كان مجرد مقترحات تقدم بها الاتحاد العراقي لكرة اليد للسنوات 2020-2019 إلى وزارة الشباب والرياضة (لجنة 140) والتي لم توافق على أغلب ما ورد فيها باستثناء الرواتب”.

وبين عواد ان “أبواب الاتحاد العراقي لكرة اليد مفتوحة لكل أبناء اللعبة وكل من لدية استفسار او مراجعة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بدل التستر تحت أسماء وهمية غايتها معرفة للجميع”.

يذكر ان صفحات على مواقع التواصل، انتقدت مطالبات اتحاد اليد بشأن تخصيص اموال لها بخصوص تكاليف السفر وغيرها.



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