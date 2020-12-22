مطالبات أوروبية بالإفراج الفوري عن دميرتاش

2020/12/22 | 19:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنقرة بشدة الثلاثاء في قضية الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة بـ"الافراج الفوري عنه".

وقالت الغرفة في بيان، إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة الاوروبية لحقوق الانسان وتأمر بالافراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعية في هذا الملف، وكررت طلبها اطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الافراج الفوري" عنه.

واضاف البيان، "ترى المحكمة ان حرمان دميرتاش حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 ابريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديموقراطي".

وفي يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية ان اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.

وتتهم انقرة دميرتاش بالارهاب، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال ادانته في محاكمته الرئيسية.

وقبل ذلك طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشهر الماضي تركيا بـالإفراج الفوري عن السياسي الكوردي، التزاما بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن اعتقال دميرتاش وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب كان بمثابة البداية لـ"هجوم حكومي مستمر" على الحزب.

وأكدت المنظمة أن استمرار احتجازهم "تذكير صارخ بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير على الإجراءات القضائية".

وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سنوات بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.

PUKmedia وكالات

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