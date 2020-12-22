منظمة ألمانية تقدم مساعدات لجامعة رابرين

2020/12/22 | 19:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت منظمة التعاون الالمانية اليوم الثلاثاء 22/112/2020 خلال مراسم، عدة اجهزة لمختبرات الكيمياء والبايولجي في كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة رابرين، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فرهاد قادر وعميد كلية علوم الهندسة الزراعية الدكتور محمد ابراهيم ورئيس قسم الثروات الحيوانية وفريق المعلمين للقسم وموظفين وطلبة.

وشكر رئيس الجامعة وعميد الكلية خلال المراسم المنظمة الالمانية، وتقديم شهادة تقديرية للمنظمة من قبل رئيس جامعة رابرين، متمنيا استمراها في مساعدة الكلية والقيام باعمال جيدة اخرى، ثم تقديم شهادة تقديرية من قبل جامعة رابرين لممثل منظمة التعاون الالمانية.

PUKmedia حيدر زنكنة-كفري

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