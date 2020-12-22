عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي

2020/12/22 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي

ناظم: بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021

ناظم: مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو

ناظم: محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة

ناظم: لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح

ناظم: رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل

ناظم: العراق سيشهد دخول لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل

ناظم: موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب

ناظم: مجلس الوزراء صوت على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل

ناظم: مجلس الوزراء صادق على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية

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