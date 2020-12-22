مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تهبط لأول مرة بـ6 أشهر

2020/12/22 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأول مرة في 6 أشهر، بأكثر من توقعات المحللين.

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