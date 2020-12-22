الحكومة العراقية ترسل موازنة 2021 إلى

2020/12/22 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف حسن ناظم، المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العام المالي 2021 إلى مجلس النواب.وأكد حسن ناظم، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الجديدة ستبدأ في علاج التركة الاقتصادية للدولة، …

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