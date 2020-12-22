2020/12/22 | 19:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلي يؤكد: ورقة الكاظمي البيضاء انشائية وتطبيقها يحتاج لخمس سنوات

وصفت لجنة الاقتصاد النيابية، الثلاثاء، ورقة الكاظمي البيضاء بالإنشائية، مبينة ان تطبيقها بحاجة الى قرابة الخمس سنوات في حين يحتاج الاقتصاد العراقي الى تحركات سريعة لإنقاذه.

وقال عضو لجنة الاقتصاد مازن الفيلي ان “الحكومة من المفترض ان تقدم ورقة اصلاحية خلال الشهرين الاولى من توليها المنصب الان انها قضتها تأجيلات وبعدها تحججت بضيق الوقت”.

واضاف ان “الحكومة تناست الورقة الاصلاحية واتت بمشروع اخر للبرلمان وهو الورقة البيضاء لإصلاح الاقتصاد العراقي”، مشيرا الى ان “الورقة البيضاء لا تتعدى كونها كلام انشائي ولو طبقت تحتاج ما لايقل عن خمس سنوات”.

وتابع الفيلي ان “اصلاح الاقتصاد المنهار بحاجة الى خطوات عاجلة وسريعة والحكومة تتحدث عن ورقة تطبق بخمس سنوات ما يدل على عدم امتلاكها اي رؤية اقتصاددية”.

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