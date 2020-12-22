مسرور البارزاني والاسدي يشددان على ضرورة التنسيق الأمني وتنفيذ اتفاقية سنجار

2020/12/22 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار الزيارة التي يقوم بها الاسدي الى إقليم كردستان، والتي التقى خلالها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزالني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، شددا على أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين إضافة الى ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار، وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية.

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