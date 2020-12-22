القضاء يصدر قراره غداً في القصف الامريكي لمشروع مطار كربلاء

2020/12/22 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت شركة طيبة كربلاء الجهة المستثمرة لمطار كربلاء الدولي ان الجهات التنفيذية والهندسية باشرت بالعمل في مطار كربلاء منذ منتصف تشرين الأول الماضي بعد توقف دام ستة أشهر بسبب استهداف الطائرات الامريكية للمطار في آذار الماضي.

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