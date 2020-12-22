الناتو: 2021 عام مميز لدعم العراق

2020/12/22 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مساعد أمين عام حلف الناتو لشؤون العمليات، جون مينزا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بين بغداد وبروكسل.

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