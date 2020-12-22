المنافذ الحدودية تؤكد استمرار الحركة التجارية في كافة المنافذ

2020/12/22 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، استمرار الحركة التجارية بصورة طبيعية في المنافذ كافة.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، أن “القرار الخاص بغلق كافة المنافذ الحدودية أمام الدول عالية الإصابة في نسبة الإصابة بفايروس كورونا مع التأكيد على استمرار الحركة التجارية بصورة طبيعية في المنافذ كافة، والأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والطبية والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مستجدات هذا الوباء”.

واضافت الهيأة، أن “تطبيق القرار يعتبر ساري المفعول اعتباراً من 24 من شهر كانون الاول الجاري ويستمر لمدة أسبوعين من تاريخه ويسمح بدخول العراقيين فقط على أن يتم تقيم واقع الحال وتشخيص الدول الموبؤة ليتم بعدها منع المسافرين الوافدين الأجانب والعراقيين من دخول البلاد”.

واوضحت، “يأتي هذا القرار بعد أن قدمت هيأة المنافذ الحدودية وبشكل رسمي مخاطبة إلى وزارة الصحة العراقية وبدوره قدمها وزير الصحة في اجتماع مجلس الوزراء والتي عرضت بشكل طارئ ليتم المصادقة عليها من قبل المجلس”.

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