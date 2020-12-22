عمومية الاولمبية: نرفض الاجتهادات الشخصية التي تحمل اردات خارجية مفضوحة

2020/12/22 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

ابدت جمعية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رفضها لما وصفته ب”الاجتهادات الشخصية التي تحمل ارادات خارجية مفضوحة”.

وذكرت عمومية الأولمبية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه ”نرفض بشكل قاطع التصريحات المنسوبة لعدد من الشخوص، ممن يتقاضون مخصصاتهم المالية من اللجنة الاولمبية العراقية، باوامر الرئيس السابق بطرق غير قانونية و غير شرعية، و أن هذه التصريحات تمثل وجهة نظر شخصية لأتباع حمودي، بعد أن شعر البعض منهم بإمكانية فقدان موقعه الوظيفي ومخصصاته المالية ، في حالة حدوث التغيير في ادارة اللجنة”.

وتابعت “أننا في الوقت الذي نؤكد فيه انتهاء ولاية حمودي داخليا و دولياً، و عدم امتلاكه الصفة أو المركز القانوني الذي ينسبه اليه أتباعه، فأننا نطالب من هؤلاء الشخوص الهدوء والتريث قليلا، بدلا من الاستمرار في أطلاق بياناتهم المغرضة التي تحمل في مضمونها جمل وعبارات ترمي لتضليل الرأي العام لا أكثر”.

واكدت عمومية الأولمبية على “احترامها لقانون اللجنة الاولمبية العراقية رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ ونظامها الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ، وحرصها على تنفيذ خارطة الطريق التي رسمها الأعضاء ، و رفضها المعلن للاجتهادات الشخصية التي تحمل ارادات خارجية مفضوحة الاهداف والنوايا”.



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