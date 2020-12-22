شرطة ذي قار تعلن اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

2020/12/22 | 19:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار اعلنت شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في المحافظة.وقال الشرطة في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في قضاء البطحاء”، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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