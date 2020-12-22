القبض على 10 مهندسين بتهمة هدر 800 مليون دينار في تربية ديالى

2020/12/22 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيأة النزاهة في محافظة ديالى، الثلاثاء، القاء القبض على 10 مهندسين لهدرهم المال العام في تريبة المحافظة.

وقالت النزاهة في بيان، إنها "نفذت عملية ضبط واعتقال لعشرة مهندسين في قسم الابنية المدرسية التابع الى المديرية العامة لتربية محافظة ديالى بموجب مذكرات قبض صادرة من محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة".

وأضافت، أن "ذلك لقيامهم بهدر مبلغ مالي مقداره مليارين و800 مليون دينار عراقي لبناء وصيانة صحيات في مناطق متفرقة من محافظة ديالى وبعدد 77 صحية بواقع 6 مقاعد لكل صحية حيث تم صرف 40 مليون دينار لكل مجموعة صحية وبوصولات وهمية".

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