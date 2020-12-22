بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.. مخترع ’’فايزر’’ يؤكد امكانية توفير لقاح جديد

2020/12/22 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأميركية أول لقاح ضد "كوفيد - 19" تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحوّر الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين: "نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع".

وأضاف في مؤتمر صحافي في ماينز بغرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي: "في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة في تصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد للفيروس".

لكنه أكد أنه "من المرجّح كثيراً أن يكون اللقاح الحالي فعّالاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ التي رُصدت في بريطانيا وهي أكثر قدرةً على التفشي وتثير الخشية من ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوفيد-19".

وأضاف العالم وهو أحد مؤسسي مختبر "بايونتيك" مع زوجته أوزلم توريسي، أن "من المرجح جداً أن تتمكن الاستجابة المناعية التي يثيرها اللقاح أيضاً من التعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس".

وبرّر تفاؤله بواقع أن اللقاح الذي طوّره مع شريكته فايزر سيكون فعّالاً لأنه "يتضمن أكثر من ألف حمض أميني وقد تحوّلت تسعة من بينها فقط، ما يعني أن 99% من البروتين لا تزال نفسها".

وأشار إلى أنه يُفترض أن ينشر بايونتيك نتائج تجاربه على السلاسة الجديدة من سارس-كوف-2 في غضون أسبوعين.

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