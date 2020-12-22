بالصور.. القوات العراقية تعثر على

2020/12/22 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، على مغارات بداخلها عدد من العبوات الناسفة وأسلحة مختلفة كان يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غر...

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