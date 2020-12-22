الكاظمي يعلق على لقطة تعديل قميصه من قبل أردوغان

2020/12/22 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن جانب من تفاصيل زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عقده بوقت متأخر من ليلة أمس، بحضور وزراء وقادة...

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