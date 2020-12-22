امريكا: فرض عقوبات على 7 شخصيات و10 كيانات سورية


امريكا: فرض عقوبات على 7 شخصيات و10 كيانات سورية
2020/12/22 | 19:34 - المصدر: المورد نيوز
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