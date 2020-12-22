المرتفع السيبري يدخل العراق بذورة البرد.. درجات حرارة دون الصفر المئوي وأمطار وثلوج - عاجل

2020/12/22 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية ، مساء اليوم الثلاثاء ، درجات حرارة دون الصفر المئوي وهطول أمطار بمناطق وثلوج بأخرى بدءاً من الخميس.

وقالت الانواء في تقرير رسمي إن من المتوقع ان تتأثر البلاد بامتداد المرتفع السيبيري والذي ترافقه كتلة باردة ابتداءً من ظهر الخميس المقبل ما يسبب انخفاضا بدرجات الحرارة لتكون دون الصفر المئوي في المنطقة الشمالية يرافقه هطول ثلوج.

وتوقعت هطول امطار خفيفة في بغداد والأقسام الغربية بالمنطقة الوسطى.

تفاصيل التقرير وبضمنه درجات الحرارة المتوقع في الجدول البياني داخل الخبر

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