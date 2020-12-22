الاعرجي يناقش مع مساعد امين عام حلف الناتو تطوير عمل بعثة الحلف في العراق

2020/12/22 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مساعد امين عام حلف الناتو لشؤون العمليات، الدكتور جون مينزا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بين بغداد وبروكسل.وذكر بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الاعرجي ناقش مع مساعد امين عام حلف الناتو، آلية تطوير عمل بعثة حلف الناتو في العراق، والاتفاق على متطلبات العراق من الحلف، لدعم المؤسسات الامنية والعسكرية والاستخبارية الاتحادية، وكذلك في اقليم كردستان، من خلال التدريب والاستشارة وبناء القدرات وتعزير الخبرات النوعية ".واكد جون مينزا :" ان عام 2021، سيكون مميزا لدعم العراق، في المجالات التي يحتاجها من الحلف".واعرب الاعرجي عن شكر الحكومة العراقية وتقديرها لجهود ودور دول الناتو في استمرار دعمها للعراق وتطويره، ليشمل مجالات مهمة اخرى./انتهى9

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