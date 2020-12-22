الترحيل يقضّ مضاجع السوريين

2020/12/22 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسود حالة من القلق الواسع في صفوف اللاجئين السوريين في أوروبا، عقب القرارات والإجراءات التي اتخذها بعض دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأنهم. فقد قررت ألمانيا السماح بترحيل اللاجئين السوريين الذين يشكلون تهديداً للأمن فيها إلى سوريا، فيما باشرت الدنمارك سحب إقامات لاجئين سوريين بحجة أن معظم المدن في سوريا باتت آمنة.

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