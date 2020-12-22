الذهب يعمق خسائره لـ15 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية

2020/12/22 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.

وهبطت أسعار المعدن مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوع، حيث ظلت بريطانيا عالقة في عزلة كورونا بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى.

وكشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قياسية تجاوزت التقديرات السابقة خلال الربع الثالث، فيما انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس توقعات المحللين.

ولم تتمكن أسعار المعدن من الاستفادة من إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 892 مليار دولار، لدعم الاقتصاد الذي دمره الوباء.

وارتفع الذهب بنسبة 23 بالمائة هذا العام، مدعوماً بسلسلة من إجراءات التحفيز التي أثارت مخاوف من التضخم، وغالبًا ما يستخدم المعدن النفيس كتحوط ضد التضخم.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.8 بالمائة، أو ما يعادل 15.20 دولار، ليصل إلى 1867.60 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة مسجلا 1866.15 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 90.56.

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