سيناتور جمهوري رفيع : انا اعد الايام لرحيل ترامب

2020/12/22 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

افاد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ، الثلاثاء، انه وعلى الرغم من بقاء اقل من شهر على رحيل الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الا ان البعض من الاعضاء في الحزب الجمهوري يرون هذا الوقت طويلا للخلاص من ترامب.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن السيناتور الجمهوري جوناثان كارل وهو سيناتور رفيع المستوى في الكونغرس كان حليفًا للرئيس قوله إنني” لن اشعر بالأسف لرحيل ترامب “.

واضاف سيناتور آخر رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنني ” اعد الايام لرحيل ترامب عن البيت الابيض “، مبينا أن ” الرئيس المنتهية ولايته جعل حياة الجمهوريين اكثر بؤسا في ايامه الاخيرة”.

واوضح أنه ” لم يجعل حياتنا جحيما بسبب رفضه التنازل عن نتيجة الانتخابات فحسب ، بل تحول الى رجل مهووس وعصبي المزاج بشكل حاد ويضغط على الاعضاء البارزين في الحزب والمقربين منه بسبب النتائج ، مع علمه ان كل ذلك بدون جدوى”.

واشار السيناتور الى أن ” ترامب شعر بالقلق الشديد في الأيام الأخيرة بشأن هزيمته لدرجة أنه انقلب الآن على نائب الرئيس مايك بنس ، الذي كان منذ فترة طويلة أحد أكثر مؤيدي الرئيس ولاء له بالاضافة الى زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل”.

واوضح التقرير أن ” الرئيس اجتمع مع منظري المؤامرة وشخصيات هامشية أخرى في المكتب البيضاوي لمناقشة سبل تجاوز إرادة الناخبين والدستور الأمريكي ، فيما قال مايك ألين ، أحد مؤسسي شركة أكسيوس ، إن “ترامب قد أصيب بجنون العظمة بشأن نائبه و زعيم الأغلبية الجمهورية”.



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