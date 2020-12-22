نائب يدعو الى تقليص عدد السفارات لمعالجة الازمة المالية

2020/12/22 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعا النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، الى تقليص عدد السفارات والقنصليات في الخارج لمعالجة الازمة المالية.

وقال الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “بقاء عدد السفارات والقنصليات للعراق بهذا العدد الكبير امر غير صحيح ولا داعي له”، لافتا الى ان “الحكومة عليها ان تقلص عدد السفارات والقنصليات وارجاع الاموال المنهوبة للبلاد كجزء من الاصلاحات المالية لمعالجة الازمة الراهنة”.

واضاف ان “الحكومة لا تمتلك مبرر لتسويف ملف ارجاع الاموال المهربة والمنهوبة من البلاد”، داعيا “الحكومة للاسراع في تقليص عدد السفارات والقنصليات العراقية لمعالجة الازمة”.

وتابع ان “مجلس النواب غير راضي عن حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي فشلت في ادارة الازمة المالية ،حيث انها لا تمتلك اي رؤية لادارة الوضع المالي”.

و اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاثنين، سياسة الحكومة ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بخصوص الازمة الاقتصادية بانها بعيدة عن المواطن والواقع .



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