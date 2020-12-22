العراق يمنع التنقل مع عدة دول من بينها ايران

2020/12/22 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، صدور قرار بإيقاف حركة التنقل مع ست دول على خلفية ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا وكإجراء احترازي لمنع وصوله إلى البلاد.وقال نائب رئيس لجنة الصحة و البيئة في البرلمان العراقي فارس في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، إن “اللجنة النيابية اجتمعت اليوم مع …

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