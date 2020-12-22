تقرير: انخفاض الحرارة في العراق الى دون الصفر الخميس

2020/12/22 | 19:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ان العراق سيتعرض قريباً الى موجة باردة تؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر تقرير للهيئة، ان "درجات الحرارة ستنخفض في البلاد ابتداءً من بعد ظهر يوم الخميس المقبل".

وأضاف، انه "من المتوقع ان تتأثر البلاد بإمتداد المرتفع السيبيري الذي ترافقه كتلة هوائية باردة لذا من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الصغرى تحت الصفر المئوي في المنطقة الشمالية وهطول الثلوج على المرتفعات الجبلية هناك".

وأشار التقرير الى، ان "درجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى و بضمنها العاصمة بغداد مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى وتبلغ ذروة الانخفاض يوم الجمعة المقبل، وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً بعد ظهر يوم السبت المقبل لتقترب من معدلاتها العامة".

PUKmedia هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي

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