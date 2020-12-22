الاسدي يبحث مع رئيس حكومة الاقليم تطبيق اتفاقية سنجار

2020/12/22 | 19:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تطبيق اتفاقية سنجار.

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