محدث.. الذهب يعمق خسائره لـ15 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية

2020/12/22 | 19:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.

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