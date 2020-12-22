ساكو: العاصفة ستؤدي بنا الى الأسوأ اذا لم نعيد بناء علاقاتنا

2020/12/22 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو ان البلاد بات على مفترق الطرق ويواجه التحدي الأصعب، قائلا إما أن نبني البلد على قواعد سليمة او نترك العاصفة العارمة تذهب بالجميع الى الأسوأ.

ودعا البطريرك في رسالة وجهها لمناسبة اعياد الميلاد، الى ترك الخلافات والعمل على تقديم مصلحة العراق بغية الخروج من الأزمات الراهنة، وذلك من خلال بناء علاقات على اُسس الاحترام المتبادل، وترسيخ قيم العيش المشترك، مناشدا الى اغتنام فرصة زيارة البابا فرنسيس الى العراق في مطلع شهر آذار المقبل من اجل إحلال السلام.

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