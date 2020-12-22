بماذا تُفسر ؟ - سامى لبيب

2020/12/22 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب لماذا نحن متخلفون (76) .هذا المقال يأتى فى سياق سلسلة مقالات " لماذا نحن متخلفون " راصداً لمظاهر التخلف الكامنة فى مجتمعاتنا العربية والتى صارت فى نسيجها الفكري والسلوكي .أنثر هذه التأملات والتوقفات طالباً من الجميع أن يجتهد في البحث عن جذور وأسباب تخلفنا أو على أقل تقدير إستنتاج الأسباب , لذا أستهل تأملاتي بسؤال : بماذا تفسر ؟ وذلك كأداء جديد في الكتابة يأمل من القارئ أن يكون مشاركاً ......





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