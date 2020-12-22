الخصائص الكمومية في الأنظمة الفيزيائية - جواد بشارة

2020/12/22 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة سواء كانت كائنات مجهرية في النطاق اللامتناهي في الصغر أو عيانية في النطاق اللامتناهي في الكبر، فإن جميع الأنظمة الفيزيائية تظهر خصائص كمومية.



ومع ذلك، ليس كل منهم له نفس الجانب الكمومي.



يمكننا القول إن بعض الأشياء "أكثر كمومية" من غيرها.



لذلك سعى الفيزيائيون الكنديون إلى تطوير طريقة لتحديد "كمومية" كائن ما (درجته الكمومية بطريقة ما) ، من أجل نقل تنظيمهم من أقل كمومية إلى أكثر كميومة.



إلى جانب العا ......





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