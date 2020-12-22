توجيه إلى شركات الطيران العاملة في العراق بعد قرارات الحكومة

2020/12/22 | 20:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الثلاثاء، بيانا بشأن منع الرحلات الى بعض البلدان.وذكرت السلطة في بيان، انها”تود إعلامكم واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بمنع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان)”.واشارت الى”منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة”، مشيرة الى ان”هذا الاعلان ساري المفعول من الان والى اشعار اخر”.

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