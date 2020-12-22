منع السفر الى 8 دول يدخل حيز التنفيذ في العراق

2020/12/22 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دخل قرار مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، القاضٍ بمنع السفر الى 8 دول حيز التنفيذ في العراق.

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