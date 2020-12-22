2020/12/22 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مستشفى الرطبة في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 25 حالة حالة تسمم غذائي لأطفال.

وقال المستشفى في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “طوارئ مستشفى الرطبة العام استقبلت 25 طفلا من حالات التسمم الغذائي حيث استنفرت كوادر الطوارئ في المستشفى وشهد استقبال عدد من الحالات المرضية التي تصنف إلى حالات خطرة ومتوسطة وحالات بسيطة بسبب تسمم غذائي”.

وأضاف أن “جميع الحالات التي جاءت إلى القسم الطوارئ تم التعامل معها بانسيابية ومهنية كبيرة البعض تم اخراجهم من المستشفى وهم بصحة جيدة والقسم الاخر ادخل ردهة الاطفال من اجل المتابعة”، موضحاً أنه “بعد الاستفسار ان المرضى من عدة مناطق في الرطبة اكثرها كانت بسبب الحليب خاصة بالاطفال التي تعرضت لسوء الخزن او انتهاء الصلاحية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 25 حالة حالة تسمم غذائي لأطفال في الرطبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 25 حالة حالة تسمم غذائي لأطفال في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).