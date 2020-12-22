بالصور.. خلل بمنظومة التكييف يحدث حريقاً في مستشفى القلب التخصصي بالبصرة

2020/12/22 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى نفط البصرة التخصصي للقلب في منطقة حي الزهراء بغضون دقائق معدودة .حيث اندلع الحريق في السقف الثانوي داخل منظومة التكييف لردهة قسطرة القلب وعلى الفور طوقت فرق الدفاع المدني النيران واخمدت الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع عدم تأثر عمل المستشفى في تقديم خدماته للمراجعين من المرضى .يذكر ان سبب الحادث، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني كان "نتيجة التماس الكهربائية في منظومة التكييف المركزي".

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