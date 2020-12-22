“بلغت 241 حزباً”.. قيادي بائتلاف النصر يقدم 3 أسباب وراء أزدياد عدد الأحزاب السياسية

2020/12/22 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، إن عدد الاحزاب السياسية في البلاد، بلغ حتى الان 241 حزباً، جرى رفض منح إجازة لنحو 100 حزب منها، فيما بين الاسباب.

وقال عقيل الرديني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الاحزاب في العراق واضح في مضامينه من ناحية تأسيس الاحزاب وفق ضوابط وتعليمات محددة لاتخالف الدستور، وياتي ضمن سياق الحرية، لكن كثرة الاحزاب في البلاد تحمل جنبة سلبية، لانه من الصعب ان تتوافق على بناء مشروع وطني للدولة".

واضاف الرديني، أن "3 اسباب رئيسية تقف وراء ازدياد اعداد الاحزاب في البلاد، والتي بلغت حتى الان 241 حزبا، تم رفض نحو 100 منها لاسباب تنظيمية وغيرها".

وتابع، أن "السبب الاول لازدياد عدد الاحزاب يتعلق بنظرة البعض في ان تاسيس الحزب سيجعلهم شركاء للاحزاب الكبيرة التي استحوذت على المال والسلطة وبيدها مقاليد الامور، كما ان هناك احزابا شكلت بعد تظاهرات تشرين، في محاولة للضغط على الاحزاب القديمة التي اساءت استخدام السلطة"، مشيراً إلى وجود "تشكيلات احزاب رديفة لاحزاب قديمة وتقليدية تحاول البقاء في المشهد السياسي".

وتابع القيادي في ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، أنه "في كل الدول المتقدمة نجد عدد الاحزاب محدودا جدا، لانها مرت بصعوبات كبيرة وتوصلت الى ان وجود تكتلين أو ثلاثة تبني على اساس وطني هي من تخدم الاوطان".

وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، (20/12/2020)، عن عدد طلبات تسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي إن "إجمالي عدد طلبات تسجيل الأحزاب السياسية بلغ (427) طلباً، إذ تم منح إجازات تأسيس لـ(231) حزباً سياسياً، أما عدد طلبات التسجيل للأحزاب ( قيد التأسيس) بلغ (80) طلباً".

وأضافت أن "عدد طلبات تسجيل الأحزاب المرفوضة بقرارات مجلس المفوضين بلغت (99) طلباً، لأسباب مختلفة منها، عدم إكمال الأوليات المطلوبة أو متأخر عن المدة المحددة للتسجيل و ذلك استناداً لأحكام المادة (12/أولاً ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015".

وأشارت إلى أن "طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها بلغ (17) طلباً".

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