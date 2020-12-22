اخماد حريق داخل مستشفى القلب التخصصي في البصرة

2020/12/22 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مستشفى نفط البصرة التخصصي للقلب ، بغضون دقائق معدودة .وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان :" ان الحريق اندلع في السقف الثانوي داخل منظومة التكييف لردهة قسطرة القلب .وعلى الفور طوقت فرق الدفاع المدني النيران واخمدتها ، دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع عدم تأثر عمل المستشفى في تقديم خدماته للمراجعين " .واوضحت :" ان سبب الحادث كان تماسا كهربائيا في منظومة التكييف المركزي"./انتهى9

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