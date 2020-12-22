المجلس الاقتصادي العراقي يكشف حجم خسارة رجال الاعمال والمقاولين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

2020/12/22 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا المجلس الاقتصادي العراقي الحكومة العراقية الى وضع آلية لتعويض المتضررين جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي .وقال عضو المجلس غدير العطار في بيان صحفي :" ان خسائر المقاولين ممن لديهم استحقاقات مالية في ذمة الحكومة ، بلغت ما يقارب الـ24% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي".واشار العطار الى :" ان هذا الامر تسبب بخسائر كبيرة لرجال الاعمال والمقاولين المنفذين للمشاريع و المجهزين و شركات القطاع العام (التمويل الذاتي) المنفذة للمشاريع ، اضافة الى الذين لديهم مستحقات مالية في ذمة الحكومة".واضاف :" ان هذه الخسائر كانت نتيجة لفرق التعاقد عن قيمة المشروع او التجهيز عندما كان سعر الصرف 1190 دينار ا للدولار الواحد والآن بلغ 1470 دينارا|، سيما وان هناك مشاريع تحتاج إلى تجهيز بمواد مستوردة"".ودعا الحكومة الى ايجاد حل سريع من خلال توجيه وزارتي التخطيط والمالية لتعويض الفرق المالي للمتضررين من الفئات المذكورة./انتهى8

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