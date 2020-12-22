الشروع بالمرحلة الثانية لبناء “المدارس النموذجية” في ديالى

2020/12/22 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الثانية من مشروع المدارس النموذجية في بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركات محلية شرعت ببناء 7 مدارس في مناطق متفرقة من بعقوبة ضمن المرحلة الثانية لمشروع بناء المدارس النموذجية الجديدة من اجل استيعاب الزيادة الكبيرة في اعداد الطلبة وفك الاختناقات والاكتظاظ في الصفوف”.

واضاف الحيالي،ان” كلفة المرحلة الثانية تزيد عن 3 مليارات دينار جرى تمويلها من حكومة ديالى محلية مؤكدا بان بعقوبة ونواحيها الـ5 بحاجة الى اكثر من 70 مدرسة حديثة من اجل انهاء ملف الابنية المدرسية بكل سلبياتها خاصة ملف الزخم احاصل في الصفوف الدراسية سواء في الاحياء الشعبية او القرى بسبب الكثافة العالية للسكان”.

وعانت ديالى منذ سنوات طويلة من ازمة في ملف الابنية المدرسية دفعت الى اكتظاظ الطلبة في الصفوف بشكل كبير اثر على مستوى التعليم “.انتهى 25 ف

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