2020/12/22 | 20:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء: طقس متذبذب مصحوب بأمطار وثلوج بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، طقساً متذبذباً مصحوباً بفرص امطار وثلوج بدءا من اليوم الاربعاء.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة غائم مصحوب بالامطار ، اما درجات الحرارة فتنخفض […]
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وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة غائم مصحوب بالامطار ، اما درجات الحرارة فتنخفض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: طقس متذبذب مصحوب بأمطار وثلوج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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