2020/12/22 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تحقّق الفوز الثالث في الدوري السلّوي بغداد – ساري تحسين حقق فريق الشرطة بكرة السلة امس الثلاثاء، الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري الممتاز .واستطاع ان يحقق الفوز على نظيره غاز الشمال بنتيجة 77-59 نقطة في المباراة التي اقيمت على قاعة الشعب.وتغلب الشرطة على نفط البصرة بنتيجة 81- 63 […]

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