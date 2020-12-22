2020/12/22 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية أحبطت عملية مهيأة لإطلاق صواريخ كاتيوشا حرب: إستهداف البعثات جريمة دولية يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم بغداد – الزمان اكد الخبير القانوني طارق حرب ان استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق ، جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب والقانون الدولي.وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قصف المنطقه […]

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