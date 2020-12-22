رغم انخفاض الموقف الاجمالي… الشفاء من كورونا يرتفع في الرصافة الى فوق 70 الفاً

2020/12/22 | 20:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بينها 46 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 46 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية موزعة كالتالي:قطاع النهروان 4 حالاتقطاع الاستقلال 4 حالاتقطاع الاعظمية 4 حالاتقطاع الرصافة 4 حالاتقطاع البلديات الثاني 10 حالاتقطاع الصدر 7 حالاتقطاع الشعب 6 حالاتقطاع البلديات الاول 7 حالات

ـ 18 حالة خلال مراجعة المؤسسات الصحية موزعة كالتالي:ـ 3 حالات في كل من الاعظمية وحي القاهرة والزعفرانية والشعب .وحالة واحدة في كل من زيونة و الكرادة و النهروان وشارع فلسطين و الوثبة و شارع الزوراء .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج ، فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 72625 ، توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 70602 والمتبقي قيد العلاج 608”.

الشفاء: 78 حالة.

الوفيات : 1

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