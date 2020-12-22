كاسياس يعود لريال مدريد من جديد

2020/12/22 | 20:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ريال مدريد عودة حارس مرماه التاريخي إيكر كاسياس من أجل تولي منصب نائب المدير العام لمؤسسة النادي.

ريال مدريد نشر الخبر عبر موقعه الرسمي وقال في بيان رسمي إنه يعلن عودة إيكر مجددا إلى الريال ليعمل نائبا للمدير العام لمؤسسة النادي معبرا في الوقت ذاته عن فخره بذلك.

وأضاف البيان أن كاسياس يُعد أحد أساطير القلعة البيضاء كما يُعتبر أفضل حارس مرمى في تاريخ النادي الملكي.

يذكر ان الاسباني كاسياس مثل فريق ريال مدريد الاول لما يقارب الـ 17 عام منذ موسم 1998 – 1999 وحتى موسم 2014 – 2015

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