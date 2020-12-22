موجة قارصة البرودة تصل إلى 4 تحت الصفر تضرب العراق

2020/12/22 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بامتداد المرتفع الجوي السيبيري والذي ترافقه كتلة هوائية باردة ابتداءا من بعد ظهر يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيان للهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل، الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 كانون الاول 2020)، فقد أوضح ان المرتفع يسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في عموم البلاد، ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة إلى تحت الصفر المئوي مع هطول للثلوج وتساقط للامطار.

وبين، ان ذروة المنخفض تكون في يوم الجمعة، وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا بعد ظهر السبت لتقترب من معدلاتها العامة.

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