المالية النيابية: الرواتب مؤمنة في 2021 والموازنة سيعاد دراستها

2020/12/22 | 20:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان رواتب الموظفين مؤمنة في موازنة 2021، موضحة انها ستعيد دراسة وهيكلة الموازنة.

وقال عضو اللجنة ناجي رديس في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “التصويت على قانون الموازنة في مجلس الوزراء جاء متأخرا ومخالفا لقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن يكون التصويت خلال منتصف شهر تشرين الاول”.

واضاف ان “ضريبة الدخل التي فرضت على الراتب الكلي مبالغ بها خاصة بعد وصول سعر صرف الدولار الى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وأن ذلك يشكل عبئا على رواتب الموظفين”.

وأشار إلى أن “اللجنة المالية سيكون لها رأي آخر خلال مناقشة مسودة قانون الموازنة وخلال القراءة الأولى والقراءة الثانية للقانون والتصويت عليه”، مبينا أن “اللجنة ستقوم بدراسة وإعادة هيكلة الموازنة العامة ولا تعتمد على المسودة المرسلة من مجلس الوزراء”.

وأوضح السعيدي أنه “يمكن إضافة كثير من المواد على الموازنة بما في ذلك العقود والأجراء واستحقاقاتهم المالية وقضية الدرجات الوظيفية والحذف والاستحداث”، لافتا الى ان “الموازنة تصمنت في فقراتها دفع رواتب الموظفين الى نهاية العام المقبل”.



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