الناتو: عام 2021 سيكون مميزا لدعم العراق

2020/12/22 | 20:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع مساعد أمين عام حلف الناتو لشؤون العمليات آليات تطوير عمل بعثة حلف الناتو في العراق.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقد اجتماعا مع مساعد أمين عام حلف الناتو لشؤون العمليات جون مينزا، …

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