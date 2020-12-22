2020/12/22 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: انخفاظ بدرجات الحرارة وفرصة لهطول الثلوج ابتداءً من الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: انخفاظ بدرجات الحرارة وفرصة لهطول الثلوج ابتداءً من الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).