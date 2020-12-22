الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاعي التكنولوجيا والبنوك

2020/12/22 | 20:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم مخاوف سلالة كورونا الجديدة.

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